О УЛЬЯНОВСКЕ Ульяновск - город, расположенный на берегах реки Волга, родина В.И. Ленина и просто красивый город. Общероссийская интернет газета Дыхание Земли - информационное печатное издание города Ульяновска. Содержание газеты направлено на то, чтобы активно влиять на происходящее вокруг нас, содействуя оздоровлению природы и общества, освещать последние события и главные новости Ульяновска. Газета Дыхание Земли - это качественная пресса Ульяновска с постоянной читательской аудиторией. Если вы хотите знать свежие новости Ульяновска, то вам нужно посетить наш сайт. На нашем сайте вы найдёте новости Ульяновска про политику, город, культуру.

О газете За период плодотворной работы тираж «Дыхания Земли» существенно увеличился, у издания сформировалась большая аудитория. В газете публикуются разнообразные интересные новостные материалы о жизненных случаях, в которые попадают многие люди. «Дыхание Земли» - развлекательно-информационное издание, которое смогло получить популярность по всей Ульяновской области. Ценовая политика газетных издателей крайне демократична. Стоимость «Дыхания Земли» в магазинах и киосках составляет всего лишь 8 рублей.

О жителях И.А. Гончарова, Д.Д.Минаева, современного поэта-лирика Ю. Грунина, талантливого композитора А. Варламова. Специалиста-ономастолога В.А. Никонова, общественного деятеля и прославленного художника Н. Сафронова. Ульяновск - родина 2-кратной олимпийской чемпионки Л. Белоусовой, которая занимается фигурным катанием Также Ульяновская область малая родина основателя Rambler Д. Крюкова, знаменитого исполнителя в стиле «хип-хоп» Loc-Dog, а также известного ведущего телевизионного НТВ и талантливого актера Дмитрия Юченкова. Симбирская земля с давних пор славится своими известными жителями.

О работе фирма «Автодеталь-Сервис», УЛЗ (Ульяновский литейный завод), УАЗ (Ульяновский автозавод), Авиационное строительное предприятие «Авиастар-СП», предприятие «Волжские моторы», предприятие «Контактро» (производство спецоборудования для металлургии и энергетики), компания «ГиддроТоргСервис (изготовление гидравлического специализированного оборудования), приборостроительное предприятие «Утёс», Ульяновский центр автоматизации и микроэлектроники, предприятие по выпуску кондитерской продукции «Волжанка» и многие другие.