О УЛЬЯНОВСКЕ
Ульяновск - город, расположенный на берегах реки Волга, родина В.И. Ленина и просто красивый город. Общероссийская интернет газета Дыхание Земли - информационное печатное издание города Ульяновска. Содержание газеты направлено на то, чтобы активно влиять на происходящее вокруг нас, содействуя оздоровлению природы и общества, освещать последние события и главные новости Ульяновска. Газета Дыхание Земли - это качественная пресса Ульяновска с постоянной читательской аудиторией. Если вы хотите знать свежие новости Ульяновска, то вам нужно посетить наш сайт. На нашем сайте вы найдёте новости Ульяновска про политику, город, культуру.
О газетеЗа период плодотворной работы тираж «Дыхания Земли» существенно увеличился, у издания сформировалась большая аудитория. В газете публикуются разнообразные интересные новостные материалы о жизненных случаях, в которые попадают многие люди. «Дыхание Земли» - развлекательно-информационное издание, которое смогло получить популярность по всей Ульяновской области. Ценовая политика газетных издателей крайне демократична. Стоимость «Дыхания Земли» в магазинах и киосках составляет всего лишь 8 рублей.
О жителях
И.А. Гончарова, Д.Д.Минаева, современного поэта-лирика Ю. Грунина, талантливого композитора А. Варламова. Специалиста-ономастолога В.А. Никонова, общественного деятеля и прославленного художника Н. Сафронова. Ульяновск - родина 2-кратной олимпийской чемпионки Л. Белоусовой, которая занимается фигурным катанием Также Ульяновская область малая родина основателя Rambler Д. Крюкова, знаменитого исполнителя в стиле «хип-хоп» Loc-Dog, а также известного ведущего телевизионного НТВ и талантливого актера Дмитрия Юченкова. Симбирская земля с давних пор славится своими известными жителями.
О работе
фирма «Автодеталь-Сервис», УЛЗ (Ульяновский литейный завод), УАЗ (Ульяновский автозавод), Авиационное строительное предприятие «Авиастар-СП», предприятие «Волжские моторы», предприятие «Контактро» (производство спецоборудования для металлургии и энергетики), компания «ГиддроТоргСервис (изготовление гидравлического специализированного оборудования), приборостроительное предприятие «Утёс», Ульяновский центр автоматизации и микроэлектроники, предприятие по выпуску кондитерской продукции «Волжанка» и многие другие.
Об отдыхе
известный памятник учительнице, памятник К. Марксу, памятник букве «Ё», один крупнейших авиационных музеев на территории нашего государства УМГА, памятник-фонтан под названием «Симбирский водовоз», исторический памятник просветителю Чувашии И. Яковлеву, Ульяновский дендропарк, который славится большим количеством уникальных растений, которые культивировались в течение долгих лет, губернская гимназия и некоторые другие исторически значимые объекты. Вообщем в городе и регионе есть на что посмотреть обыкновенному туристу.
- Добавлено: 15 февраля 2016 / Коментариев: 0
Более, чем 400 спасателей МЧС России обеспечивали спокойствие и порядок в время проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом 2016.Добавлено: 15 февраля 2016 / Коментариев: 0
Ульяновский авиационный институт занял уверенную лидирующую позицию среди учебных заведений страны, основная специализация которых подготовка специалистов по работе с авиационными системами.Добавлено: 13 февраля 2016 / Коментариев: 0
Ещё летом прошлого года среди горожан активно велось обсуждение вопроса о необходимости изменения часового пояса, в результате чего в главный законодательный орган страны было направлено соответствующее предложение. И как стало известно, в прошлый четверг представители Государственной думы, в частности, комитета по здравоохранению рекомендовали к принятию данную инициативу.Актуально
- Добавлено: 17 октября 2015 / Коментариев: 0
Новостные ресурсы в интернете опубликовали новости, возмутившие жителей Ульяновска: поступило распоряжение главы региона о том, чтобы объединить все ЗАГСы в один и размесить его в бывшем техники. А вот главный Дворец бракосочетаний, расположенный в старинном особняке купца Шатрова, «выселят» и оборудуют в здании Губернаторский .Добавлено: 15 декабря 2015 / Коментариев: 0
Получено уникальное оборудование для центра лечения онкологических заболеваний, возводимого в Ульяновском регионе в городе Димитровград. В прошлом месяце ускоритель протонов был погружен в Санкт-Петербурге на борт теплохода, провезен по Ладоге в Тольятти, а затем — на склад Димитровграда.Добавлено: 11 октября 2015 / Коментариев: 0
Похолодание и приближение календарных сроков начала отопительного сезона заставляет вновь поднять вопрос о недопустимой температуре в квартирах. Но чиновники, в компетенции которых находится отопление в городе, пока дают туманные обещания.фотогаллерея ульяновска Все фотографииОбщество
- Добавлено: 19 октября 2015 / Коментариев: 0
Буквально несколько дней назад, в Засвияжском районе были замечены точки, которые продавали не проверенный товар. Торговля была сразу пресечена специальными службами. В ходе рейда было извлечено примерно 70 килограмм мяса, которое так и не попало на столы покупателям. Но какая-то часть свиного мяса уже была продана, а выручка положена в карман. Такие точки были обнаружены в двух местах: на улице Рябикова и проспекте 50 лет ВЛКСМ.Добавлено: 12 декабря 2015 / Коментариев: 0
В скором времени Ульяновск может стать центром, в котором будут проводить подготовку социальных работников для всей России. В честь открытия новой Международной школы социальной работы были озвучены планы развития этого направления, которые смогут сделать город одним из основных образовательных центров РФ.Добавлено: 09 октября 2015 / Коментариев: 0
Городскиепироманы ведут необъявленную войну с автомобилями и строениями земляков. География поджогов различна, но они происходят с пугающей постоянностью.